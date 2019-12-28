Ибрагимович вернулся в футбольный клуб «Милан»

Бывший нападающий шведской сборной Златан Ибрагимович вернулся в итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщил официальный сайт клуба в пятницу, 27 декабря.

Футболист договорился о подписании контракта до конца этого сезона с возможностью продления еще на один сезон. Ибрагимович приедет в Милан 2 января для прохождения необходимых медицинских тестов и других формальностей, отмечает телеканал «360». После оформления контракта будет организована пресс-конференция.

Слухи о том, что 38-летний нападающий может вернуться в итальянский клуб, появились в декабре 2019 года. При этом были сообщения о том, что он также может вернуться в Английскую Премьер-лигу.

Златан Ибрагимович родился в Мальме, он является воспитанником одноименного клуба, выступал за взрослую команду с 1999 по 2001 год, после чего перешел в голландский «Аякс». Затем он играл в различных европейских клубах, также долгое время выступал еще и за сборную Швеции.

Источник: Газета Известия