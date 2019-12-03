Ивановские предприятия увеличили производительность труда

Четыре предприятия Ивановской области нарастили производительность труда, выработка выросла от 7 до 69 процентов. Об этом пишет «Ивановская газета».

Речь идет о предприятиях «Ивановоискож», «ДиПОС», «Галтекс» и «Ньюфарм». «Мы сократили время протекания процессов с момента поступлении сырья со склада на линию производства и время доставки готовой продукции на отведенный под нее склад, – рассказала технолог «Ивановоискож» Мария Молканова.

Все четыре предприятия вошли в пилотный проект нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В рамках нацпроекта Россия собирается до 2024 года увеличить производительность труда. На средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики она должна вырасти до 5 процентов в год к концу 2024-го против 1,4 процента в 2018-м.

Источник: Лента.Ру