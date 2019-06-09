Иван Голунов уехал домой

Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, уехал домой после суда. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Джулай, передает издание.

«Иван наконец-то уехал домой в сопровождении сотрудника ФСИН, в два часа ночи», — сообщил Джулай ТАСС.

После суда журналиста привезли в ОВД «Раменки», где с ним провели следственные действия. В частности, у него взяли одежду для экспертизы. Отмечается, что было сделано по ходатайству его защиты.

Как сообщил Джулай, днем 9 июня с Голуновым снова проведут следственные действия: на этот раз в УВД по ЗАО.

Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

Источник: Лента.Ру