Иван Голунов уехал домой

9 июня 2019     25
Иван Голунов уехал домой

Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, уехал домой после суда. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Джулай, передает издание.

«Иван наконец-то уехал домой в сопровождении сотрудника ФСИН, в два часа ночи», — сообщил Джулай ТАСС.

После суда журналиста привезли в ОВД «Раменки», где с ним провели следственные действия. В частности, у него взяли одежду для экспертизы. Отмечается, что было сделано по ходатайству его защиты.

Как сообщил Джулай, днем 9 июня с Голуновым снова проведут следственные действия: на этот раз в УВД по ЗАО.

Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Журналиста задержали 6 июня в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у него обнаружили около четырех граммов наркотического средства, также наркотики обнаружили при обыске в его квартире. Он заявил о своей невиновности.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Иван Голунов уехал домой
Иван Голунов уехал домой

Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, уехал домой после суда. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий …


Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit
Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные …


Поражение Франции в Стамбуле, победа Германии в Минске, три гола Италии за 10 минут: обзор матчей квалификации Евро-2020
Поражение Франции в Стамбуле, победа Германии в Минске, три гола Италии за 10 минут: обзор матчей квалификации Евро-2020

Действующие чемпионы мира французы неожиданно уступили Турции в выездном матче квалификации Евро-2020. В свою очередь, Германия в Минске обыграла Белоруссию, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты