Ивлеева подержала во рту бычий пенис

20 марта 2020     26
Ивлеева подержала во рту бычий пенис

Певица Елена Темникова стала гостьей шоу ведущей Анастасии Ивлеевой Agentshow Land. Вместе они поучаствовали в одной из рубрик программы под названием «Трогательный рот». Запись выпуска опубликована на YouTube-канале Ивлеевой.

По условиям рубрики, участники должны угадать предмет на ощупь. Если им не удается этого сделать, они должны поместить его в рот на десять секунд.

Среди предметов, которые не угадала Ивлеева, оказался бычий пенис. Она предположила, что перед ней жир, свиная кожа, куриная кожа или «кожаный мешок с говном», но не смогла дать правильный ответ. Ивлеева была неприятно удивлена необходимостью помещать в рот бычий пенис и хотела отказаться, однако в итоге была вынуждена сделать это. Среди предметов, которые девушки не смогли угадать, также оказались пережеванная жевательная резинка, говяжий мозг, сырой осьминог и секс-игрушка.

Ранее гостьей шоу Ивлеевой стала блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка. Она рассказала, как популярность в сети сказалась на ее отношениях с отцом. По словам Зотеевой, он перестал с ней общаться и заявил, что считает ее способ зарабатывать деньги воровством.

Источник: Лента.Ру

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