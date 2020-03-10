Игорно-развлекательный комплекс откроют в Приморском крае в мае 2020 года

Около озера Черепашье в Приморском крае завершается строительство игорно-развлекательного комплекса. Второй объект на территории игорной зоны планируют открыть в мае 2020 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, рабочие уже приступили к отделочным работам. Мебель и оборудование приобретены и поставлены, специалистами также организована сборка кухонного оборудования, пишет РИА «Восток-Медиа».

По данным краевой Корпорации развития, выполнен монтаж газовой котельной, очистных сооружений, трансформаторных подстанций. Завершено устройство кровли, сейчас инвестор осуществляет монтаж и пуско-наладочные работы оборудования.

В январе сообщалось, что в алтайскую игорную зону «Сибирская монета» инвестируют более 3,5 млрд рублей. За несколько лет планируется возвести гостиницу известного международного бренда и казино

Источник: Газета Известия