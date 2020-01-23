Игорь Боровков назначен врио главы аппарата коллегии ВПК

“Возложить временно исполнение обязанностей руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации – заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации на Боровкова Игоря Владимировича”, – говорится в документе.

Игорь Боровков назначен врио главы аппарата коллегии ВПК Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Игоря Боровкова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России, говорится в распоряжении …



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