Игорь Боровков назначен врио главы аппарата коллегии ВПК

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Игоря Боровкова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии России, говорится в распоряжении правительства.
“Возложить временно исполнение обязанностей руководителя аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации – заместителя руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации на Боровкова Игоря Владимировича”, – говорится в документе.
Источник: Газета Известия
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