Игра со ртутью

Евробюрократы начали переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении этих стран в Евросоюз. Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что диалог на данную тему должен начаться как можно раньше. Куда торопится Евросоюз? Там полагают, что таким образом смогут обуздать растущий экспансионистский аппетит людей, которые бредят идеей о «Великой Албании». Хотя это открыто и не говорится.

С Турцией переговоры о ее вступлении в Евросоюз были начаты еще в 2005 году, но до сих пор этот диалог на стартовой позиции из-за нежелания ведущих государств ЕС видеть Анкару в своих рядах — главным образом из-за вероятности потока турецкой рабочей силы в Европу. В Албании крайне невысокий уровень развития экономики, которая вообще не может сравниться с турецкой. И в Европе почему-то не боятся потока албанцев в случае вступления страны в Союз. В рейтингах уровня коррупции страна постоянно занимает «почетные» места. Наркобизнес, торговля людьми, рэкет, международная проституция, разномастная контрабанда — вот неполный перечень преступной деятельности, процветающей на территории этого государства. Не странно ли, что его спешат принять в Евросоюз?

Тому есть объяснение. США и весь коллективный Запад встали на сторону косовских албанцев в 1999 году, выдавая за «геноцид» законное намерение югославской армии подавить антигосударственный вооруженный мятеж в Косово. Вашингтон инспирировал войны в бывшей Югославии с целью создания на ее территории послушных государств, которые должны были сформировать антироссийский «пояс безопасности», что мы и видим сегодня. Многие из них уже в НАТО или на пути туда.

Албанцы прекрасно осознают: что бы они не сделали, коллективный Запад всегда будет на их стороне. Достаточно посмотреть на результаты работы недавно закрывшегося Международного трибунала по бывшей Югославии. Виновными в военных преступлениях были признаны лишь сербы, а косовские албанцы (как и подавляющее большинство бошняков и хорватов) были оправданы, хотя на их совести массовые убийства мирного сербского населения.

Что касается Северной Македонии, которая изменила свое старое название Македония на нынешнее ради вступления в НАТО и ЕС, то и там албанское меньшинство вышло на авансцену политической жизни в результате «импульса» со стороны Вашингтона и Брюсселя. В ходе парламентских выборов 2016 года оно сыграло ключевую роль в фактическом поражении славянских партий, которые выступают за единство страны, и вынесло на повестку дня идею о разделения государства по этническому признаку — на македонскую и албанскую части. Видимая перспектива — отделение части, которая присоединится к западному соседу. В конфликте славян и албанцев в Македонии Вашингтон и Брюссель безоговорочно встали на сторону последних.

Албанцы, осознавая и успешно играя отведенную им Западом роль антисербского и антироссийского противовеса, превратились в европейского enfant terrible, который уверен, что ему все позволено. Сегодня они вышли из-под контроля, шантажируют Европу и пытаются играть уже свою игру. Они открыто говорят о воплощении в жизнь рожденной немецкими и итальянскими фашистами в годы Второй мировой войны идеи «Великой Албании».

Мотором этой идеи выступают Албания, Косово и часть Северной Македонии. По замыслам националистов, в новую страну должны войти сама Албания, Косово, южные районы Сербии и Черногории, до трети территории Северной Македонии, а также отдельные анклавы на севере Греции. Трудно вообразить, что случится с Балканским полуостровом, если эту затею переведут в активную фазу.

А намеки на это есть. Некоторое время назад премьер-министр Албании Эди Рама заявлял, что не исключает возможности объединения страны и Косово. Это, мол, «вынужденно станет альтернативой закрытым дверям Евросоюза», куда оба государства стремятся. А вслед за ним и Хашим Тачи пообещал, что, «если ЕС закроет двери для Косово, все албанцы региона будут жить в одной стране». Одновременно с этим Косово отменило пограничный контроль на границе с Албанией. Приштина обратилась к Тиране с просьбой выдать свои паспорта всем косоварам. Неприкрытый шантаж.

Потому-то и торопится евробюрократия. В противном случае албанцы пойдут дальше заявлений, и тогда новая война на Балканах неизбежна. Судя по всему, коллективный Запад полагает, что принятие страны в ЕС если и не снимет проблему «албанского неповиновения», то отодвинет ее далеко в будущее. Членство Северной Македонии и Албании в Союзе будет предусматривать открытие границы между двумя странами и свободное перемещение албанцев.

Кроме того, можно уверенно утверждать, что после поспешного вступления в Евросоюз двух стран еврокомиссар по иностранным делам, кем бы он ни был на тот момент, поставит вопрос о вступлении в ЕС и Косово. Это будет логическим продолжением игры ЕС с албанцами. С одной стороны, по замыслам европейцев, этот подарок должен окончательно похоронить взрывоопасную идею «Великой Албании». С другой — реально узаконить отрыв от Сербии «независимого» Косова. Дело в том, что в ЕС стремится и нынешнее сербское руководство, которое призывает население «принять реалии жизни» и говорит о необходимости «договориться» с Приштиной ради вступления страны в ЕС, поскольку главное условие — это признание Косова.

Евросоюз пытается использовать ненависть албанцев к сербам и России. Между тем, весьма ошибаются те, кто полагает, что они остановятся на достигнутом. Их конечная цель — не ЕС, а «Великая Албания». И они будут ее добиваться даже в составе объединения. Игра с ними — как игра со ртутью: контролировать ее невозможно, и никогда не знаешь, куда она двинется в следующий миг.

Автор — эксперт РИСИ

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Источник: Газета Известия