ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии

12 октября 2019     11
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за подрыв двух взрывных устройств на маршруте патрулирования российской военной полиции на юге Сирии. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористов в сети.

Ранее стало известно, что в сирийской провинции Дераа боевики взорвали две бомбы на пути российского военного патруля. Никто из военных не пострадал. Отмечалось, что спустя 20 минут после первого взрыва к месту происшествия прибыло подразделение сирийских органов безопасности. В это время произошел второй взрыв. В результате двое сирийских сотрудников получили легкие ранения. Также был поврежден автомобиль сирийских органов безопасности.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российских военных в Сирии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за подрыв двух взрывных устройств на маршруте патрулирования …


Агент Селюк назвал самый удачный летний трансфер в РПЛ
Агент Селюк назвал самый удачный летний трансфер в РПЛ

02:07 Известный футбольный функционер и агент Дмитрий Селюк высказал мнение о прошедшей трансферной кампании в Российской премьер-лиге (РПЛ). РИА Новости …


Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Тайсон Фьюри подерется с рестлером

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри примет участие в вечере профессионального рестлинга под эгидой World Wrestling Entertainment (WWE). Об этом сообщает «Би …


В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы
В МИД России приняли посла Турции для протокольной беседы

23:09 Замглавы российского МИД Андрей Руденко принял посла Турецкой Республики в Москве Мехмета Самсара для протокольной беседы. © РИА Новости …


12-13 октября ограничат движение на автодороге Ялта – Севастополь
12-13 октября ограничат движение на автодороге Ялта – Севастополь

Временные ограничения связанны с проведением фестиваля «Большой слёт туристов». Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении массового мероприятия, на участке …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты