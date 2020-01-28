ИГ пригрозило сделать из Израиля полигон для химического оружия

28 января 2020     8
ИГ пригрозило сделать из Израиля полигон для химического оружия

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ) заявила о планах сделать Израиль главной целью своих атак. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на аудиосообщение от боевиков.

Как отмечается, причиной для такого заявления стал план США урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной на Ближнем Востоке, который называют «сделкой века». В связи с этим террористы пригрозили возобновить атаки и превратить израильские поселения в полигон для испытаний ракет и химического оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили «сделку века» во время совместной встречи в Белом доме. Подробности плана по урегулированию будут оглашены позднее.

Так называемую «сделку века», направленную на урегулирование палестино-израильского конфликта, Белый дом анонсировал в апреле 2019 года. США планируют разделить Иерусалим и создать палестинское государство. 23 июня было выдвинуто предложение выделить на реализацию данного проекта 50 миллиардов долларов.

Источник: Лента.Ру

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