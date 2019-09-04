Изабель Юппер рассказала об увлечении русской культурой

4 сентября 2019     11
Изабель Юппер рассказала об увлечении русской культурой

Французская актриса Изабель Юппер рассказала о том, как на нее повлияло обучение на славянском отделении Парижского университета, и о мечте сыграть в спектакле по пьесам Чехова. В преддверии своих спектаклей в России Юппер дала большое интервью «Известиям».

«Я всерьез увлекалась и до сих пор интересуюсь русской культурой — как классикой, так и современным искусством. Российский кинематограф, литература — все это отчасти сформировало меня как личность и как актрису. Я до сих пор помню, какое сильное впечатление произвел на меня фильм «Летят журавли», — поведала артистка, отметив, что даже знает несколько фраз на русском языке.

По ее словам, сейчас она с интересом наблюдает за работами российских режиссеров Андрея Звягинцева, Кирилла Серебренникова и Кантемира Балагова.

Кроме того, Юппер заявила о планах сыграть в спектаклях по произведениям Чехова, прокомментировала секс-скандалы в Голливуде и высказалась о праве мужчин на приставания и аморальных женщинах.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Борьбу за свои права не стоит доводить до абсурда»

Источник: Газета Известия

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