Избитого жителя брянского города бросили на полу районной больницы

13 декабря 2019     16
Избитого жителя брянского города бросили на полу районной больницы

Жители города Сельцо Брянской области сообщают о жестоком избиении 29-летнего мужчины и равнодушии врачей местной больницы.

Как пишет автор поста в одной из соцсетей, пострадавшего доставили в больницу, там ему наложили на голову четыре шва и оставили в бессознательном состоянии на полу возле входной двери.

Чуть позже туда приехали родственники избитого. Они отвезли мужчину в областную больницу.

Сейчас он находится в реанимационном отделении. Диагноз – тройной перелом черепа и отек мозга. В себя он так и не пришел, пишет NASHBRYANSK.RU.

Источник: Газета Известия

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Избитого жителя брянского города бросили на полу районной больницы
Избитого жителя брянского города бросили на полу районной больницы

Жители города Сельцо Брянской области сообщают о жестоком избиении 29-летнего мужчины и равнодушии врачей местной больницы. Как пишет автор поста …



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