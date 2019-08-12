Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

12 августа 2019     6
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Таганский суд Москвы во вторник, 13 августа, рассмотрит административное дело в отношении Дарьи Сосновской, которую при задержании на несанкционированной акции избил сотрудник полиции. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала ее адвокат Татьяна Молоканова.

Судебное заседание назначено на 12:00 мск. Защитник также сообщила, что ее клиент обратилась к врачам и сейчас едет в больницу.

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее в отношении девушки составлен протокол по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга).

Видеозапись с задержанием девушки получила широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов ведут ее, держа под руки, а затем один из них бьет задержанную в живот.

10 августа сообщалось, что полицейские и сотрудники Росгвардии задержали более 136 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Задержания начались, когда участники согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова после его завершения начали собираться в центре Москвы у памятника героям Плевны. Из-за несанкционированной акции было перекрыто движение транспорта по Маросейке.

Источник: Лента.Ру

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