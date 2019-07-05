Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

«Надеюсь, что вечерним рейсом ребенок будет доставлен в Москву в клинику Рошаля», — отметила она. По словам омбудсмена, врачи уже ждут ребенка.

Уточняется, что девочка летит в сопровождении реаниматологов, врачей медицины катастроф и представителей Ингушетии.

Ранее 5 июля сообщалось, что семилетнюю девочку с многочисленными ушибами и травмами доставили из опекунской семьи в одну из больниц Ингушетии. У ребенка зафиксированы следы жестоких побоев, отеки и гематомы, на теле имеются старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове. Уточняется, что девочка поступила в больницу в весьма тяжелом состоянии, она была голодна и напугана.

Маленькую пациентку прооперировали, врачам удалось спасти сильно поврежденную руку.

Следствие подозревает, что избила ребенка 35-летняя жительница города Сунжа, родная сестра отца девочки.

«Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки, мать проживает отдельно», — говорится в сообщении СК. По данным «Газеты.ру», муж подозреваемой работает в полиции.

Сейчас следствие устанавливает, где находится отец малолетней, тетя девочки задержана, в суд заявлено ходатайство о ее аресте.

В ходе расследования будет дана оценка бездействию органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. Дело находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Источник: Газета Известия