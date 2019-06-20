Избитый в Черкассах украинский журналист умер

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы. Об этом в четверг, 20 июня, он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня ночью умер черкасский журналист Вадим Комаров, жестоко избитый в центре Черкасс 4 мая. С момента нападения Вадим был без сознания, оставался в состоянии комы», — отметил Томиленко.

Кроме того, он выразил соболезнования семье и друзьям погибшего, а также назвал «неприемлемо высоким» уровень агрессии по отношению к журналистам на Украине. По его словам, причиной убийства Комарова стала его профессиональная деятельность, пишет «Газета.ру».

«Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем требовать реальной, а не декларативной, защиты прав украинских журналистов», — заключил Томиленко.

Нападение на Комарова было совершено 4 мая в Черкассах. Журналиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. После происшествия Томиленко рассказал, что Комаров часто затрагивал в своих материалах серьезные темы и раздражал тех, кто «имел большую власть и большие деньги».

В последнее время Вадим Комаров обращался к темам бунта в Черкасской колонии № 62, коррупции в городском совете, хищений из бюджета, незаконного строительства. Это не первое покушение на журналиста — в 2016 году его пытались застрелить.

Источник: Газета Известия