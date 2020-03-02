Избитый российский гей-блогер назвал причину нападения

2 марта 2020     17
Избитый российский гей-блогер назвал причину нападения

Популярный российский гей-блогер Андрей Петров назвал причину, по которой на него и его друзей напал сосед. Об этом он написал в своем Instagram.

«Если кратко, то на меня и моих друзей напал мой чокнутый сосед за музыку после 11 вечера, причем, негромкую. Да, слушать музыку по ночам, возможно, не стоит, особенно когда живешь через стенку со психом», — заявил Петров, отметив, что уже написал заявление в полицию.

Он также рассказал, что отец нападавшего «арестован с прошлой осени за шантаж», и пообещал отправить соседа к «папочке».

Инцидент произошел 1 марта в подъезде многоэтажного дома на северо-востоке Москвы. Сообщалось, что сосед Петрова пожаловался на громкую музыку, затем дождался блогера и его друзей и напал на них. Петров успел применить газовый баллончик. По предварительным данным, медики диагностировали у него травму головы.

Источник: Лента.Ру

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