Известную обладательницу «Оскара» уволили за побои и оскорбления коллег

Известную американскую актрису Фэй Данауэй отстранили от участия в бродвейской постановке Tea At Five («Чаепитие в пять»), в которой она исполняла роль Кэтрин Хепберн. Об этом сообщает портал New York Post.

Причиной увольнения стал сложный характер 78-летний артистки. Отмечается, что она создавала на работе «враждебную и опасную среду», в связи с чем другие участники спектакля стали переживать за свою безопасность.

Согласно источнику издания, запланированную на 10 июля постановку пришлось отменить, так как звезда начала швыряться вещами, когда на нее попытались надеть парик, а также ударила одного из сотрудников команды. Позднее разгневанная отменой шоу Данауэй начала оскорблять коллег.

Источник добавил, что знаменитость часто опаздывала на репетиции и при этом не могла выучить текст сценария. Кроме того, актриса требовала, чтобы во время репетиций никто не носил белую одежду, так как это ее отвлекает. Однажды ей принесли миску салата, которую звезда швырнула на пол, объяснив это тем, что она диете, поэтому пусть еда лучше будет на полу, чем в ее руках. Другим странным поступком Данауэй стало то, что она выдернула все седые волосы из своего сценического парика, объяснив это тем, что она хочет играть более молодую версию Кэтрин Хепберн.

Фэй Данауэй — одна из наиболее популярных американских киноактрис 1960-х—1970-х годов. Она известна по ролям в таких картинах, как «Бонни и Клайд», «Китайский квартал», «Джиа», «Три дня Кондора», «Сделка» и «Глаза Лоры Марс». За роль в фильме «Телесеть» артистка получила «Оскар».