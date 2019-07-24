Известный блогер провалил детский вопрос на викторине и прослыл невеждой
24 июля 2019 6
YouTube-блогер Итан «Behzinga» Пейн (Ethan Payne) удивил зрителей ответом на вопрос «Что пьют коровы?» во время викторины. Видео с конкурсом опубликовано на YouTube.
Мужчина вместе с другими блогерами участвовал в викторине с вопросами из области общих знаний. Один из них был посвящен напитку, который употребляют коровы. На выбор были даны три варианта ответа: молоко, вода или коктейль «Пина колада». Участники посмеялись над вопросом, обсуждая его нелепость и простоту.