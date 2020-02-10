Извращенец заглядывал под юбки, лизал черепаху и попался

В американском городе Апопка, штат Флорида, злоумышленник нападал на женщин, без разрешения заглядывал под юбки и лизал черепаху. Об этом сообщает WESH.

В начале января Эндрю Джон Пол Эдвардс (Andrew John Paul Edwards) попался после нападения на 63-летнюю посетительницу магазина. Его подозревали в том, что он спустил ей штаны, после чего сделал фотографию. Позднее обвинения были сняты.

С тех пор полицейским удалось отыскать несколько похожих случаев, в которых мог быть замешан Эдвардс. В одном из них подозреваемый также спустил своей жертве штаны. Кроме того, он без разрешения заглядывал под юбки и фотографировал женщин и детей. В 2018 году извращенец поймал в общественном бассейне черепаху, перевернул и принялся трясти и облизывать ее, пытаясь достать ее голову и лапы из панциря.

При последнем аресте Эдвардс объяснил, что таким образом он щекочет себе нервы и пытается заполнить пустоту в отношениях с женщинами. Ему могут быть предъявлены новые обвинения.

В 2019 году сообщалось, что в малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку.

Источник: Лента.Ру