Извращенец заглянул под женскую юбку и умер

В малайзийском городе Куала-Лумпур погиб 53-летний мужчина, который заглянул под юбку посетительницы ресторана без разрешения. Об этом сообщает AsiaOne.

Злоумышленник пытался незаметно сфотографировать 24-летнюю девушку. Одна из свидетельниц происшествия сходила в полицию и рассказала об увиденном. После этого она вернулась в ресторан в сопровождении стражей порядка и указала на нарушителя.

Когда полицейские попытались задержать подозреваемого, он бросился бежать. Его догнали в переулке за рестораном. Началась потасовка, во время которой мужчина неожиданно упал на землю и потерял сознание. Сотрудники скорой помощи констатировали скоропостижную смерть.

В августе сообщалось, что в испанском городе Мадрид арестован 53-летний колумбиец, который без разрешения заглядывал под женские юбки. Пострадали сотни женщин. Мужчину обвиняют в нарушении тайны частной жизни, развращении, а также в жестоком обращении с детьми и детской проституции.

Источник: Лента.Ру