Изгнанная из российской многоэтажки стая крыс «захватила» соседний дом

24 октября 2019     20
Изгнанная из российской многоэтажки стая крыс «захватила» соседний дом

Стая крыс, неоднократно вызывавшая жалобы жильцов дома № 36 по улице Звездной в Сызрани, сменила место жительства. После визита дератизаторов животные «переселились» в соседний дом, сообщила в соцсетях одна из местных жительниц.

«Живу на Звездной, 36, про нас писали в СМИ, что крысы разгуливают. Так вот — крыс поморили, а они всей толпой направились к дому 34! Средь бела дня, всем крысиным отрядом!», — написала пользовательница «Яндекс.Района» с ником марина б.

О том, что жители дома №36 по Звездной улице неоднократно жаловались на наглое и агрессивное поведение крыс, ранее сообщал региональный телеканал «КТВ-Луч». Одна из жительниц дома, в частности, сообщила сотрудникам канала, что крыса напала на нее и на ее ребенка.

В сентябре жители одного из многоквартирных домов Тюмени рассказали СМИ о настойчивом хомяке, который неоднократно возвращался в подъезд дома после попыток выгнать его. Животное даже попыталось вырыть в подъезде нору. По мнению эксперта-биолога, такое поведение может объясняться тем, что до строительства многоэтажки на участке располагался гнездовой участок хомяка.

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Источник: Лента.Ру

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