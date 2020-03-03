Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

3 марта 2020     12
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

В Читинском гарнизонном военном суде завершились прения по делу о дедовщине в части, где служил рядовой Шамсутдинов, передает корреспондент «Ленты.ру». Гособвинитель — полковник Сергей Коков — счел обвинение полностью доказанным и попросил приговорить рядового Мухатова к двум годам лишения свободы в колонии-поселении, а так же к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

«Смягчающими обстоятельствами следует считать добровольное возмещение морального вреда и извинения потерпевшим. Также во внимание попросили принять и тот факт, что вину Мухатов признал и к уголовной ответственности привлекается впервые», — отметил гособвинитель.

Материалы по теме

00:01 — 21 февраля

Эффект «бабочек»

Рядовой Шамсутдинов расстрелял восемь человек. Его сослуживцы впервые рассказали о дедовщине в части

Адвокат рядового Шамсутдинова поддержал мнение гособвинителя. При этом его защита отметила, что обвиняемый на заседаниях пытался ввести суд в заблуждение и отказался от части данных им на предварительном следствии показаний.

«Мы судим Мухатова за неуставные взаимоотношения, но за этими сухими словами лежит та боль и унижения, которые пришлось пережить потерпевшим, в том числе Шамсутдинову. К ответственности привлекается Мухатов, но на наш взгляд, вместе с ним должны нести ответственность все те, кто допустил это преступление в воинской части №54160, все те, кто по своей преступной халатности и бездействию допустили то, что постоянные неуставные взаимоотношения привели к еще большей трагедии», — заявил в прениях Равиль Тугушев, защитник Шамсутдинова.

Адвокаты Мухатова и сам обвиняемый попросили о снисхождении и о назначении любого наказания, не связанного с лишением свободы. Они напомнили, что срок службы обвиняемого закончился в декабре, но он до сих пор остается в воинской части, так как в отношении него была избрана мера пресечения в виде наблюдения командованием, и домой его не отпустили; а так же, что родители Муратова — пенсионеры, один из них инвалид, и ухаживать за ними некому.

Суд удалился в совещательную комнату. Вынесение приговора назначено на 3 марта на 16:00 по читинскому времени (10:00 мск).

Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Материалы дела сразу же были засекречены, а со всех участников взята подписка о неразглашении. Согласно коротким официальным комментариям, причиной трагедии стали неприятности в личной жизни Шамсутдинова и личная неприязнь. Версию расстрела из-за неуставных взаимоотношений официально опровергают.

Сам Шамсутдинов заявил о полутюремных порядках в казарме и угрозе сексуального насилия. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Без симптомов заболевания: в Москве 24 человека госпитализированы из-за контакта с россиянином с коронавирусом
Без симптомов заболевания: в Москве 24 человека госпитализированы из-за контакта с россиянином с коронавирусом

В Москве 24 человека были госпитализированы после контакта с вернувшимся из Италии россиянином, у которого был диагностирован коронавирус. Симптомов заболевания …


«Эти деньги не контролируются»: зачем Украина увеличивает расходы на гособоронзаказ
«Эти деньги не контролируются»: зачем Украина увеличивает расходы на гособоронзаказ

В 2021 году государственный оборонный заказ (ГОЗ) Украины достигнет рекордной отметки в 30 млрд гривен. Об этом рассказал глава концерна …


Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат попросил суд о снисхождении

В Читинском гарнизонном военном суде завершились прения по делу о дедовщине в части, где служил рядовой Шамсутдинов, передает корреспондент «Ленты.ру». …


Невиновный мужчина провел 23 года в тюрьме и разбогател
Невиновный мужчина провел 23 года в тюрьме и разбогател

Невиновный житель американского штата Канзас получил получил огромную компенсацию и разбогател после того, как провел 23 года в тюрьме по …


Мужчина пожаловался журналисту на жизнь и умер в прямом эфире
Мужчина пожаловался журналисту на жизнь и умер в прямом эфире

Житель Ирака умер в прямом эфире после того, как пожаловался журналисту на жизнь в стране. Как сообщает The Independent, пожилой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты