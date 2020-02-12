Изнуренный друг Нурмагомедова показал «легкую» весогонку перед боем

12 февраля 2020     22
Изнуренный друг Нурмагомедова показал «легкую» весогонку перед боем

Боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов показал процесс весогонки, через который он прошел перед боем против Лерона Мерфи на турнире UFC 242 в сентябре 2019-го. Пост он опубликовал в Instagram.

По словам спортсмена, эта весогонка «одна из самых легких» в его карьере. В ролике видно, как изнуренный боец лежит на полу, в то время как ему помогают его партнеры во главе с тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

Тухугов вышел в октагон в андеркарде чемпионского боя своего друга Хабиба Нурмагомедова, поединок против Мерфи завершился вничью.

Источник: Лента.Ру

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