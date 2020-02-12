Изнуренный друг Нурмагомедова показал «легкую» весогонку перед боем

Боец смешанного стиля (ММА) Зубайра Тухугов показал процесс весогонки, через который он прошел перед боем против Лерона Мерфи на турнире UFC 242 в сентябре 2019-го. Пост он опубликовал в Instagram.

По словам спортсмена, эта весогонка «одна из самых легких» в его карьере. В ролике видно, как изнуренный боец лежит на полу, в то время как ему помогают его партнеры во главе с тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

Тухугов вышел в октагон в андеркарде чемпионского боя своего друга Хабиба Нурмагомедова, поединок против Мерфи завершился вничью.

Источник: Лента.Ру