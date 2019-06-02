Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

2 июня 2019     19
Израиль объяснил ракетный удар по Сирии

Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В ведомстве утверждают, что со стороны Дамаска были выпущены две ракеты, одна из которых разорвалась на территории Израиля. После этого израильские силы ПВО обстреляли сирийские военные объекты и разведывательные посты на Голанских высотах. Армия возложила ответственность на власти Сирии за любые действия с территории страны и пообещала решительный ответ на атаки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ ответить на атаку сирийских военных. Он подчеркнул, что не готов терпеть агрессию в отношении своей страны, и заверил, что и впредь будет жестко пресекать любые попытки атаковать Израиль.

Силы Израиля обстреляли территории к юго-западу от Дамаска рано утром 2 июня. В результате атаки погибли трое сирийских военнослужащих, еще семеро получили ранения.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.

В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».

Источник: Лента.Ру

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