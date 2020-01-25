Из-за почти 50-градусных морозов в школах Якутска отменили занятия

Во всех школах Якутска для учеников с 1-го по 5-й классы в субботу, 25 января, установили актированный день (отмена занятий) из-за мороза в –46 градусов, сообщается на официальном сайте администрации города.

В соответствии с приказом городского управления образования, занятия в школах отменяются при следующих погодных условиях: 1–5-е классы — при температуре минус 45 градусов; 1–8-е классы — при минус 48 градусах; 1–11-е классы — при температуре минус 50 градусов.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 6 часов утра по местному времени температура воздуха в Якутске в районе аэропорта составила минус 46 градусов.

20 января из-за 50-градусных морозов занятия для школьников частично отменили в трех районах Якутии — Оймяконском, Момском и Верхоянском. Самые низкие температуры — минус 56 градусов — зафиксированы в селах Ючюгее и Орто-Балагане. Там были отменены уроки для учеников с 1-го по 11-й класс. Это типичная погода для января в Якутской области.

Источник: Газета Известия