Из-за почти 50-градусных морозов в школах Якутска отменили занятия

25 января 2020     18
Из-за почти 50-градусных морозов в школах Якутска отменили занятия

Во всех школах Якутска для учеников с 1-го по 5-й классы в субботу, 25 января, установили актированный день (отмена занятий) из-за мороза в –46 градусов, сообщается на официальном сайте администрации города.

В соответствии с приказом городского управления образования, занятия в школах отменяются при следующих погодных условиях: 1–5-е классы — при температуре минус 45 градусов; 1–8-е классы — при минус 48 градусах; 1–11-е классы — при температуре минус 50 градусов.

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 6 часов утра по местному времени температура воздуха в Якутске в районе аэропорта составила минус 46 градусов.

20 января из-за 50-градусных морозов занятия для школьников частично отменили в трех районах Якутии — Оймяконском, Момском и Верхоянском. Самые низкие температуры — минус 56 градусов — зафиксированы в селах Ючюгее и Орто-Балагане. Там были отменены уроки для учеников с 1-го по 11-й класс. Это типичная погода для января в Якутской области.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

В севастопольской школе прошел урок самообороны
В севастопольской школе прошел урок самообороны

20 и 23 января по инициативе РОО «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Севастополя» и Севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ), в рамках проекта «Сердце …


Дмитрий Козак перезапустит отношения с Украиной
Дмитрий Козак перезапустит отношения с Украиной

24 января бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначили заместителем главы администрации президента (АП). Основной задачей бывшего вице-премьера может стать перезагрузка и развитие отношений …


Тральщики Черноморского флота провели учебную постановку мин
Тральщики Черноморского флота провели учебную постановку мин

«Иван Голубец» и «Ковровец» сдали вторую курсовую задачу. Экипажи «Ивана Голубца» и «Ковровца» на морском полигоне осуществили проводку кораблей за …


В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус
В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус

10:17 В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в …


Из-за почти 50-градусных морозов в школах Якутска отменили занятия
Из-за почти 50-градусных морозов в школах Якутска отменили занятия

Во всех школах Якутска для учеников с 1-го по 5-й классы в субботу, 25 января, установили актированный день (отмена занятий) …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты