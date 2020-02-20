Илон Маск ополчился на собственный стартап

20 февраля 2020     15
Илон Маск ополчился на собственный стартап

Американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск ополчился на собственный стартап OpenAI, который занимается разработкой искусственного интеллекта. Об этом он написал в своем Twitter.

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00:04 — 29 июля 2019

Поводом для высказывания миллиардера стала статья в MIT Technology Review, в которой OpenAI критикуется за закрытость и предательство собственных идеалов.

Маск в ответ на публикацию заявил, что у него нет контроля над OpenAI и он мало знает о нынешней работе компании. Однако, по мнению миллиардера, ей действительно не хватает прозрачности. Маск добавил, что не слишком верит в безопасность разрабатываемой OpenAI технологии.

Компания основана Маском и другими бизнесменами в 2015 году. Одной из главных целей OpenAI является разработка искусственного интеллекта, который бы быстро осваивал любые навыки и знания. Маск покинул совет директоров компании в 2017 году.

Источник: Лента.Ру

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