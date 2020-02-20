Илон Маск ополчился на собственный стартап

Американский миллиардер, глава Tesla Илон Маск ополчился на собственный стартап OpenAI, который занимается разработкой искусственного интеллекта. Об этом он написал в своем Twitter.

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00:04 — 29 июля 2019

Поводом для высказывания миллиардера стала статья в MIT Technology Review, в которой OpenAI критикуется за закрытость и предательство собственных идеалов.

Маск в ответ на публикацию заявил, что у него нет контроля над OpenAI и он мало знает о нынешней работе компании. Однако, по мнению миллиардера, ей действительно не хватает прозрачности. Маск добавил, что не слишком верит в безопасность разрабатываемой OpenAI технологии.

Компания основана Маском и другими бизнесменами в 2015 году. Одной из главных целей OpenAI является разработка искусственного интеллекта, который бы быстро осваивал любые навыки и знания. Маск покинул совет директоров компании в 2017 году.

Источник: Лента.Ру