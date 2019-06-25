Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества

25 июня 2019     20
Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества

Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск рассказал о главных проблемах человечества. Об этом сообщает портал Business Insider.

По его словам, через 30 лет настоящими проблемами станут старение и сокращение населения. Он отметил, что демографическая ситуация будет походить на перевернутую пирамиду, где больше места будут занимать старики, а молодых останется мало.

Кроме того, Маск заявил, что проблема перенаселения человечеству не грозит, поскольку количество людей растет очень низкими темпами.

9 июня британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз для человеческой цивилизации.

Источник: Газета Известия

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