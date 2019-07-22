Импортозамещение захотели изменить

Российские ведомства займутся подготовкой документа, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе. Соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Козак дал Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на копию поручения.

Как отмечает издание, импортозамещение в России не привело к заметному росту отечественного производства. По данным источника газеты, готовится решительный пересмотр этой системы. Нужно, в частности, упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения товара.

Отмену прямого запрета поддержали в ФАС. В ведомстве предлагают сохранить запрет для иностранной продукции только в сферах обороны и безопасности. Действующий запрет на покупку товаров иностранных производителей при наличии двух конкурирующих товаров российского происхождения, нужно применять только в исключительных случаях и только после анализа рынка, считают в ФАС.

Из Минэкономразвития не поступало предложений об отмене запрета, сообщили в министерстве. Между тем ранее это ведомство, наоборот, предлагало ужесточить импортозамещение, распространив ограничения на закупки у единственного поставщика.

Источник: Лента.Ру