Российские ведомства займутся подготовкой документа, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе. Соответствующее поручение вице-премьер Дмитрий Козак дал Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на копию поручения.
Импортозамещение захотели изменить
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