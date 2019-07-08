Инвалиды перечислили худшие комплименты в свой адрес

Люди с ограниченными возможностями рассказали в Twitter о случаях, когда получали комплименты, задевавшие их чувства. Об этом пишет Metro.
Инвалиды сопровождают свои посты в соцсети хештегом #DisabledCompliments. Флешмоб начала блогерша Имани Барбарин (Imani Barbarin), у которой церебральный паралич. «Ты служишь мне напоминанием о том, насколько хуже может стать жизнь. Я чувствую себя везучей», — процитировала девушка обидевшую ее фразу.
Большинство признались, что им не нравится фраза «Ты меня так вдохновляешь», когда ее произносят малознакомые люди, которые ничего не знают о том, через что инвалиду пришлось пройти. Многих задевает, когда им говорят, что они не выглядят больными. По мнению юзеров, чаще всего это означает, что человек практически ничего не знает о болезни своего собеседника.
Некоторые пытаются найти плюсы в состоянии того или иного инвалида, что тоже их обижает. «Хорошо, что у тебя ампутирована нога. Тебе не приходится испытывать боль в колене, как у меня», — привел пример неудачного комплимента один из пользователей. «Зато можешь дома весь день сидеть», — вспомнил еще один комплимент другой юзер.
Jordan Haisley призналась, что преподаватель в университете однажды сказал ей: «Не представляю, как ты передвигаешься в этом инвалидном кресле. Я бы себя убил на твоем месте». Comrad Bowie процитировал слова, сказанные ему о его муже: «Вау, вы встретились до того, как ты ослеп? И он не бросил тебя?»
В июне 2019 года пользователи сети перечислили обязательные для каждого человека поступки, а также чувства, которые стоит испытать каждому.
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