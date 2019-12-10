Ингредиенты для «Оливье» в 2019 году подорожали на 4,3%

10 декабря 2019     13
Ингредиенты для «Оливье» в 2019 году подорожали на 4,3%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — «Оливье» — выросла на 4,3,%. Об этом во вторник, 10 декабря, пишет ТАСС.

По данным Росстата о стоимости овощей и других компонентов, необходимых для приготовления салата, инфляция в ноябре этого года к декабрю прошлого составила 2,7%.

Порция на семью из четырех человек обойдется в 326 рублей. В 2018 году она стоила 331 рубль.

Для расчета индекса оливье Росстат традиционно предлагает следующий рецепт салата: консервированные огурцы (500 г), горошек (380 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г).

По данным Росстата, стоимость вареной колбасы выросла на 5,1%, до 119,5 руб. (исходя из объема, необходимого для приготовления салата), стоимость маринованных огурцов — на 5,5%, до 66,2 руб., зеленого горошка — на 5,5%, до 62,9 руб., куриные яйца подорожали на 2,6%, до 24,5 руб., майонез — на 4,4%, до 35,4 руб. При этом картофель подешевел на 4,7% (цена за полкилограмма составила в ноябре этого года 10,35 руб.), репчатый лук — на 0,8% (цена за 100 г — 2,4 руб.), морковь — на 11,1% (цена за 200 г — 5,2 руб.).

6 декабря сообщалось, что дороже всего новогодний стол обойдется жителям Чукотки, а дешевле — оренбуржцам. Эксперты рассчитали стоимость базовых блюд, в которые включили: домашние салаты «Оливье» с вареной колбасой и сельдь под шубой, два бокала шампанского на человека, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырную и колбасную нарезку (по 50 г), три мандарина и одно яблоко на участника застолья. Дороже всего этот набор продуктов стоит на Чукотке — 668 рублей, дешевле всего он обойдется в Оренбургской и области — 360 рублей.

Источник: Газета Известия

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