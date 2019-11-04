«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.

Отмечается, что в сравнении с сентябрем стоимость выпечки хачапури увеличилась на 6,6 процента, а в годовом исчислении — на 8,6 процента. Это объясняется обесцениванием грузинской национальной валюты лари и ростом цен на ингредиенты. Также учитываются затраты на газ и электричество. Кроме того, влияние оказал сезонный фактор — падение осенью поставок молока.

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года. Он основан на теории паритета покупательной способности (ППС), которая гласит, что валюты должны корректироваться до тех пор, пока цена идентичной корзины товаров — или бургера, как в этом случае, — не будет везде одинаковой. The Economist утверждает, что ППС хорошо показывает отдаленную перспективу — недооцененные валюты по «индексу бигмака» имеют тенденцию к укреплению в среднем в последующие 10 лет, и наоборот.

Помимо «индекса бигмака» и «индекса хачапури», в мире существуют «индекс латте» и «индекс украинского борща», который рассматривается в двух вариантах — с мясом и без.

Источник: Лента.Ру