«Индиана Джонс мира искусства» отыскал украденное кольцо Оскара Уайльда

16 ноября 2019     21
«Индиана Джонс мира искусства» отыскал украденное кольцо Оскара Уайльда

Искусствовед Артур Брэнд, известный как «Индиана Джонс мира искусства», нашел золотое кольцо ирландского писателя Оскара Уайльда спустя 18 лет после кражи, сообщает AFP.

Кольцо хранилось в коллежде Магдалины Оксфордского университета, в котором учился Уайльд. В 2002 году украшение стоимостью 40 тысяч евро было украдено. Вора нашли и арестовали, но драгоценность уже была продана торговцу металлоломом за 175 евро, и ее не удалось отыскать.

Однако Брэнд нашел пропажу с помощью друзей, знакомых с преступным миром Лондона. Он увидел золотое кольцо в форме пряжки с гравировкой на греческом языке и сразу его узнал. Колледж Магдалины поблагодарил эксперта и сказал, что это кольцо отправится обратно в коллекцию вещей одного из самых известных выпускников заведения.

Издание отмечает, что искусствовед получил всемирную известность в 2015 году, когда нашел две статуи бронзовых коней одного из любимых скульпторов Гитлера​​ — Йозефа Торака. В марте этого года он отыскал картину Пикассо, украденную 20 лет назад на яхте во Франции.

Кольцо весом 18-карат, форма которого похожа на пряжку ремня, писатель подарил своему другу по колледжу в 1876 году. На кольце была выгравирована надпись на греческом языке: «Дар любви тому, кто желает любви», а внутри — инициалы друзей на английском.

Оскар Уайльд — писатель, драматург и поэт, который приобрел всемирную известность после публикации романа «Портрет Дориана Грея» в 1890 году. Это единственный опубликованный писателем роман, он был экранизирован более 30 раз.

Источник: Лента.Ру

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