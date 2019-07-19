Индия будет готова рассматривать вариант с приобретением российского истребителя Су-57 после того, как он будет принят на вооружение в российских Вооруженных силах. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа.
Индия назвала условие закупки истребителя Су-57
19 июля 2019 13
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