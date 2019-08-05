Индия решила отменить особый статус спорного Кашмира

Индия приняла решение отменить особый статус северного штата Джамму и Кашмир. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил глава МВД страны Амит Шах, передает Reuters.

По его словам, правительство отменит действие статьи 370 конституции, которая предоставляет региону определенную степень автономии и право принимать собственные законы. Регион также разделят на две территории «из-за сложившейся ситуации с внутренней безопасностью». Первая из них будет Джамму и Кашмир, вторая — Ладакх.

В итоге на территории будет действовать общая для Индии конституция. Кроме того, решение снимает запрет на покупку недвижимости людьми из других частей страны, открывая индийцам возможность инвестировать в преимущественно мусульманский регион и поселиться там. В результате также будут отменены и квоты для кашмирцев на государственных постах и в учебных заведениях.

Незадолго до объявления об отмене статуса в Джамму и Кашмире были резко усилены меры безопасности. В частности, временно не работают мобильная связь и интернет, движение в главном городе региона — Сринагаре — ограничено. Кроме того, под домашний арест поместили нескольких местных лидеров.

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Окончательно решение вступит в силу после принятия обеими палатами парламента, где у правящей партии большинство, а также подписания закона президентом. Reuters отмечает, что решение индийских властей — далеко идущий политический шаг, однако он может спровоцировать массовое недовольство и волну насилия, а также усилить напряженность в отношениях с Пакистаном.

В Исламабаде уже осудили решение индийской стороны. «Пакистан как сторона этого международного спора использует все возможные варианты для противодействия незаконным шагам», — отмечается в заявлении МИД страны.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует над полный контроль над регионом. Из-за постоянных столкновений на линии разграничения (линия контроля, условная граница стран) сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск.

Штат считается одним из самых неспокойных в Индии. На всю территорию региона претендует также непризнанное государство «Азад Кашмир», де-факто входящее в состав Пакистана. Традиционно сильные в Кашмире сепаратисты имеют большое влияние. Индийские власти давно настаивают на полной интеграции Кашмира. Они указывали, что этому мешают застарелые законы.

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Источник: Лента.Ру