Инженерные сети реконструируют для новых районов Южно-Сахалинска

26 марта 2020     16
Инженерные сети реконструируют для новых районов Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске в 2020 году реконструируют инженерные сети для новых жилых районов. Работы планируют начать после завершения отопительного сезона.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города, в этом году в планах возвести 256 тыс. кв. м жилья. До 2024 года должно быть построено порядка 1 млн кв. м.

Одна из площадок находится в 16 микрорайоне на бывших землях МЧС. Чтобы жители не испытывали неудобств перед АО «СКК» стоит задача обеспечить технологическое присоединение инженерных сетей к строящимся объектам. При этом работы проводятся с учетом перспективной застройки.

По словам гендиректора фирмы Павла Капишова, рабочие должны заменить существующие 1,7 тыс. м теплосетей, модернизировать коллектор «Чеховский» и построить 420 м трубопроводов. В дальнейшем работа коснется сетей водоснабжения, будет построена электроподстанция и проложены электросети.

Источник: Газета Известия

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