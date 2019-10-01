Иномарка помешала проезду скорой помощи в Брянске

В Брянске произошел конфликт между водителями легкового автомобиля и машины скорой помощи. Виновником произошедшего стала женщина, находившаяся за рулем иномарки.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, медицинская машина подъехала к детской поликлинике, чтобы забрать ребенка. Однако проезду помешало другое авто. Находившаяся за рулем женщина отказывалась уступать дорогу, утверждая, что тоже приехала в поликлинику.

Фото участников конфликта появились в городском паблике в одной из соцсетей. Пользователи поступок женщины-автолюбителя в основном осуждают.

Источник: Газета Известия