Иностранец усомнился в значимости русского языка в России и был поднят на смех

13 января 2020     19
Иностранец усомнился в значимости русского языка в России и был поднят на смех

Пользователи Reddit нашли вопрос одного из юзеров сайта Quora, который усомнился в повсеместном использовании русского языка в России. Юзера, посчитавшего, что русский уступает английскому по значимости в стране, подняли на смех.

В своем вопросе иностранец объяснил, что задумался об употреблении русского языка в России в связи с широким распространением английского языка по миру. «Учитывая гегемонию английского, действительно ли в России говорят на русском, или делают это только в туристических местах, чтобы впечатлить туристов?» — написал он то ли в шутку, то ли всерьез.

Автор также хотел узнать, требуют ли от россиян в школе изучать русский язык, или им достаточно знаний английского. Скриншот с вопросом опубликовал юзер под ником wildwindsurfer. Пост набрал тысячи лайков и сотни комментариев, в которых иностранца высмеяли.

FinnFuzz удивился тому, что кто-то может считать английский главным языком по умолчанию в других странах. По мнению im_not-a_bird, для появления такого вопроса «нужно родиться в США». Clk62 возмутился мнением о том, что все вокруг обязательно должны знать английский. Однако некоторые юзеры заподозрили, что вопрос автора был шуточным.

В сентябре пользователь Reddit рассказал, что живет в США, но продолжает общаться с братом на русском языке. Это осуждает его мачеха-американка и требует говорить на английском в ее присутствии.

Источник: Лента.Ру

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