Иностранцы рекордно вложились в Россию

19 января 2020     10
Иностранцы рекордно вложились в Россию

Иностранцы рекордно вложились в Россию. Как следует из данных Центробанка, приток нерезидентов в государственный долг в 2019 году составил 22,2 миллиарда долларов и стал самым масштабным в истории страны.

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00:01 — 13 января

Порядка 15 миллиардов долларов иностранцы вложили в облигации федерального займа (ОФЗ). Оставшиеся средства вложены в российские евробонды, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на экономиста «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софью Донец.

В предыдущий раз рекорд по притоку иностранцев в госдолг России был установлен в 2012 году. Тогда за год они вложили 17,1 миллиарда долларов. Цифры по итогам 2019 года значительно отличаются от ситуации 2018-го. Тогда по итогам года был зафиксирован отток капитала на уровне 5,3 миллиарда долларов.

Приток инвестиций наблюдается на фоне смягчения санкционной политики в отношении России и замедления инфляции при сохранении высоких реальных ставок, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Источник: Лента.Ру

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