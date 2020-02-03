Инспекторы обнаружили 1,5 т омуля при досмотре микроавтобуса в Приангарье

В Иркутской области инспекторы ГИБДД и Россельхознадзора обнаружили почти 1,5 т запрещенного к вылову омуля при досмотре микроавтобуса. Свыше 6 тыс. хвостов рыбы находились в пластиковых контейнерах и полимерных мешках.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы. По мнению инспекторов, омуль могли переправлять из поселка Хужир Ольхонского района в Иркутск для последующей реализации.

Сумму ущерба оценили в 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Водитель микроавтобуса привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции.

Вылов омуля запрещен с 1 октября 2017 года правилами рыболовства Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

Источник: Газета Известия