Инспекторы обнаружили 1,5 т омуля при досмотре микроавтобуса в Приангарье

3 февраля 2020     9
Инспекторы обнаружили 1,5 т омуля при досмотре микроавтобуса в Приангарье

В Иркутской области инспекторы ГИБДД и Россельхознадзора обнаружили почти 1,5 т запрещенного к вылову омуля при досмотре микроавтобуса. Свыше 6 тыс. хвостов рыбы находились в пластиковых контейнерах и полимерных мешках.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы. По мнению инспекторов, омуль могли переправлять из поселка Хужир Ольхонского района в Иркутск для последующей реализации.

Сумму ущерба оценили в 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Водитель микроавтобуса привлечен к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции.

Вылов омуля запрещен с 1 октября 2017 года правилами рыболовства Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

Источник: Газета Известия

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