Инструменты на 5 млн рублей закупили тамбовской музыкальной школе

3 декабря 2019     19
Инструменты на 5 млн рублей закупили тамбовской музыкальной школе

В Тамбове у детской музыкальной школы №2 имени Мержанова появились новые инструменты. Школа участвует в нацпроекте «Культура», это и позволило ей обновить инструментальную базу.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», школе выделили из бюджетов всех уровней 4,9 млн рублей. На них купили балалайки и домры, гитары, баяны и аккордеоны, скрипки и виолончели. Все инструменты сделаны в России. У школы также появились новые духовые и оркестровые инструменты.

По словам замдиректора по учебной работе музыкальной школы Анны Руденко, учебное заведение не только купило новые музыкальные инструменты, нотную и методическую литературу, но и смогло сделать ремонт в классах, установить новую специализированную мебель, оснастить актовый зал современным звуковых и световым оборудованием.

Ранее сообщалось, что муниципальным образованиям Тамбовской области выделено из регионального бюджета 3 млрд рублей на реализацию 80 мероприятий, связанных с нацпроектами.

Источник: Газета Известия

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