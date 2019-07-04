Интерес к мерчу сериала «Очень странные дела» увеличился в три раза

Пользователи сервиса объявлений «Юла» стали чаще интересоваться товарами по мотивам сериала Netflix «Очень странные дела» в преддверии премьеры третьего сезона.

За прошлый месяц число поисковых запросов с названием сериала выросло в 2,8 раза. Чаще всего пользователи ищут футболку с героями шоу (38% поисков), Lego (29%) и фигурки Funko POP (21%). 12% запросов касаются комиксов.

На сервисе продают постеры и чехлы для смартфонов, фигурки героев, футболки, конструкторы Lego, а также лак для ногтей из тематической коллекции бренда Cadillacquer.

«Один из самых дорогих товаров — тематический набор Lego за 13 тыс. рублей. Коллекционные виниловые фигурки Джойс Байерс, которую сыграла Вайнона Райдер, или Билли Харгроува из серии игрушек Funko POP обойдутся в 600 рублей», — говорится в сообщении, поступившем 4 июля в «Известия».

Средняя стоимость чехлов на iPhone составила 376 рублей, а футболка с тематическим принтом из «Очень странных дел» обойдется в 400 рублей.

Источник: Газета Известия