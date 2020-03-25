Инфекционную больницу на 520 мест построят в Уфимском районе Башкирии

На территории Зубовского сельсовета Уфимского района состоялось выездное рабочее совещание правительства Башкирии. На нем обсуждали начало строительства новой инфекционной больницы. На данный момент в регионе не хватает мест для тех, кто может заразиться коронавирусной инфекцией в ближайшие месяцы.

«Есть предварительный проект на 520 коек. Это будет быстровозводимое сооружение, которое можно будет построить быстро. Была выбрана площадка, где есть возможность подключения к сетям и все другие инфраструктурные возможности», — отметил первый заместитель премьер-министра республики Андрей Назаров.

Как передает ИА «Башинформ», глава Башкортостана получил завершить строительные работы через полгода.

«Надеюсь, мы справимся с этой задачей в более краткие сроки. Ожидается, что пик коронавирусной инфекции в Башкортостане придется на май-июнь», — резюмировал первый вице-премьер правительства республики.

Напомним, в ближайшие дни планируют создать три дополнительные лаборатории для проведения анализов на коронавирус. Об этом министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил 23 марта. «Всего до конца недели таких лабораторий в республике будет семь», — сказал он. Ране в Башкортостане в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции водителей общественного транспорта обязали работать в медицинских масках.

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Источник: Газета Известия