Инфраструктура железной дороги в Иркутской области не пострадала от паводка

Инфраструктура Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в Иркутской области не пострадала в результате паводка. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение службы корпоративных коммуникаций ВСЖД.

«Инфраструктура железной дороги от паводков не пострадала. Движение поездов осуществляется по графику под контролем специалистов», — указано в сообщении.

Отмечается, что силы и средства ВСЖД приведены в повышенную готовность. 19 пожарных поездов и 12 восстановительных находятся на круглосуточном дежурстве. Для доставки гуманитарной помощи к местам подтопления в составах поездов выделены вагоны.

29 июня в Иркутскую область прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

По словам замглавы Минстроя Юрия Гордеева людям, лишившимся жилья из-за паводка, предложат различные механизмы приобретения нового.

Сильные дожди пришли в Иркутскую область 25 июня, после этого в регионе начались паводки. По данным МЧС подтопленными остаются 1,7 тыс. жилых домов в 28 населенных пунктах. В регионе введен режим ЧС.

В результате стихии пострадали 353 человека, 112 госпитализированы, пять человек погибли, еще двое числятся пропавшими без вести.

Разливом рек повреждены 13 мостов, ограничено движение по федеральной автотрассе «Сибирь». По предварительным оценкам ущерб сельскому хозяйству области нанесен на 300 млн рублей, дорогам – на 800 млн.

Источник: Газета Известия