Ипотека под 2% для жителей Дальнего Востока будет доступна в этом году

Минвостокразвития России выделил 15 млрд рублей на льготную ипотеку для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Первые ипотечные договоры граждане смогут оформить уже к концу 2019 года. Его срок будет составлять до 20 лет, без первоначального взноса, а максимальная сумма кредита составляет 4 млн рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Система предназначена для участников программы «Дальневосточный гектар» и для молодых семей, в которых возраст супругов составляет менее 35 лет. Данными мерами министерство намерено помочь им решить вопрос с жильем.

3 июля президент России Владимир Путин поручил первому зампреду правительства — министру финансов Антону Силуанову следить за ситуацией с уровнем ставок по ипотечным кредитам. Также глава государства потребовал, чтобы Минфин контролировал реальное, а не номинальное снижение ставок по ипотеке.

Источник: Газета Известия