Ипотеку задумали ужесточить

Российские банки будут обязаны учитывать размер первоначального взноса при ипотечном кредитовании — наряду с показателем долговой нагрузки (ПДН) граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект соответствующего документа Центробанка.

Инициатива ЦБ предполагает внесение изменений в систему расчета коэффициентов риска при ипотечном кредитовании. В настоящее время коэффициенты формируются с оглядкой на показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика, полную стоимость кредита и соотношение величины основного долга по ипотеке к справедливой стоимости предмета залога. В ЦБ задумали также ввести зависимость коэффициентов риска от размера первоначального взноса. При этом низкий первый взнос (менее 20 процентов от стоимости приобретаемой недвижимости) уже учитывается в расчетах.

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00:02 — 29 августа 2018

«В случае принятия данного документа коэффициенты риска по ипотечным кредитам будут установлены не совокупно по ссудам с первоначальным взносом до 20 процентов, но отдельно для случаев первоначального взноса до 10 процентов, от 10 до 15 процентов и так далее, то есть будет более “точечная” оценка риска», — пояснил агентству Егор Лопатин, старший аналитик рейтингового агентства НКР. Эксперт полагает, что новая норма повлияет на доступность ипотеки — при ужесточении системы расчета рисков заемщикам, не готовым вносить большой первый взнос, станет еще сложнее получить кредит.

Схожее мнение высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий — он отметил, что инициатива ЦБ, будучи одобренной, поспособствует охлаждению рынка жилищного кредитования в России.

Ранее в марте стало известно, что средний показатель долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу) российских ипотечников в 2019-м составил 45,4 процента против 43,6 процента в 2018-м. Рост кредитной нагрузки аналитики объяснили увеличением средней суммы ипотеки и объема других, неипотечных кредитов заемщиков.

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Источник: Лента.Ру