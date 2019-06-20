Иранские СМИ сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США

20 июня 2019     5
Иранские СМИ сообщили о сбитом разведывательном беспилотнике США

В южной иранской провинции Хормозган Корпус Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) сбил американский шпионский беспилотник. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает Press TV.

Уточняется, что инцидент произошел рядом с районом Кухе Мубарак в Центральном районе округа Джаск. По данным телеканал, в заявлении КСИР указано, что иранские ВВС сбили беспилотник в связи с нарушением воздушного пространства страны.

При этом американская сторона, комментируя ситуацию, не подтвердила эту информацию. Представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан заявил в беседе с Associated Press, что «не было никакого беспилотника».

Кухе Мубарак находится примерно в 1200 километрах к юго-востоку от Тегерана и близко к Ормузскому проливу.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео в частном порядке предупредил власти Ирана о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.

18 июня Пентагон опубликовал фотографии, которые якобы свидетельствуют об атаке иранских сил на два танкера в Оманском заливе. Американские военные утверждают, что снимки были сделаны с вертолета ВМС США и подтверждают причастность Корпуса стражей исламской революции к этому нападению.

13 июня два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. Члены экипажа обоих судов были эвакуированы иранскими военными.

Источник: Газета Известия

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