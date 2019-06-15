Иран заподозрили в попытке подстрелить американский дрон в Оманском заливе

Иранские военные пытались подстрелить американский дрон за несколько часов до нападения на танкеры в Оманском заливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По информации источника, беспилотник наблюдал за приближением иранских кораблей к танкерам, однако о фиксации им самой атаки ничего неизвестно. Иранцы запустили по дрону ракету класса «земля-воздух», однако она промахнулась и упала в воду.