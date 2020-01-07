Иран назвал планы президента США военными преступлениями

7 января 2020     16
Иран назвал планы президента США военными преступлениями

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал обещания президента США Дональда Трампа атаковать 52 иранских объекта в случае ударов Тегерана подготовкой к военным преступлениям. Об этом сообщает CNN.

Глава иранского МИД подчеркнул, что Трамп не уважает международное право и готовит планы по совершению преступлений. При этом он добавил, что слова американского лидера не пугают Тегеран, поскольку такие угрозы могут только привести в ярость вышедших на улицы иранцев. «Мы ответим законно, так как мы не такие нарушители закона, как президент Трамп», — заключил Зариф.

5 января американский президент отмечал, что некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, важны для Ирана и иранской культуры. Удары по ним, по словам главы Белого дома, будут нанесены «очень быстро и очень сильно» в случае удара Тегерана.

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08:48 — 3 января

Ранее стало известно, что похороны убитого американцами генерала спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани отложили из-за слишком большого числа иранцев, которые желают проститься с ним. Во время церемонии прощания более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.

Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп.

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Источник: Лента.Ру

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