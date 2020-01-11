Иран назвал причину крушения украинского Boeing

11 января 2020     3
Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление иранских властей.

Уточняется, что причиной крушения был назван «человеческий фактор». В МИД Ирана пояснили, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

9 января в Пентагоне заявили, что самолет, вероятно, был случайно сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» иранской армии. Президент США Дональд Трамп также высказал мнение, что техническая неисправность не была причиной катастрофы. Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустили случайное попадание иранской ракеты в «Боинг».

Самолет «Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

Источник: Лента.Ру

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