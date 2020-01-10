Иран назвал сроки расследования катастрофы украинского Boeing

10 января 2020     20
Иран назвал сроки расследования катастрофы украинского Boeing

Расследование катастрофы украинского лайнера «Боинг-737» может занять до двух лет, а на расшифровку черных ящиков потребуется от одного до двух месяцев, заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Он же ранее назвал версию о попадании иранской зенитной ракеты в самолет «нелогичными слухами» и подчеркнул, что такое «невозможно с научной точки зрения».

Ранее 10 января было опубликовано видео, где засняты бортовые самописцы упавшего самолета.

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Ранее в МИД Ирана заявили, что власти согласны на участие представителей других стран в расследовании катастрофы. Также официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона, допустивших ранее версию о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты, передать имеющуюся информацию комитету, который занимается расследованием.

Утром 8 января «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами на борту. Он упал в районе аэропорта иранской столицы через несколько минут после вылета. На борту находились 11 украинцев, остальные были гражданами Ирана, Афганистана, Канады и нескольких европейских стран.

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Источник: Лента.Ру

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