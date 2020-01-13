Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Тегеран намерен подать в международные суды иски против президента США Дональда Трампа за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в понедельник, 13 января, заявил председатель Верховного суда страны Эбрахим Раиси.

«Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого <…> Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене», — цитирует его агентство FARS.

Ранее в этот день телеканал NBC News рассказал, что Трамп санкционировал проведение операции по устранению Сулеймани еще семь месяцев назад. Ее следовало провести в случае, если по вине Ирана погибнет хоть один гражданин Соединенных Штатов.

27 декабря в ходе ракетной атаки на базу США вблизи иракского города Киркук погиб один американец и еще четверо пострадали. Тогда ситуация на Ближнем Востоке начала накаляться. После этого американские военные нанесли удар по объектам шиитской организации «Хезболла» в Сирии и Ираке.

В ответ сторонники организации атаковали американское посольство в Багдаде, из-за чего в ночь на 3 января последовала операция ВВС США по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани. Его Вашингтон обвинил в подготовке нападения на посольство.

Ответом Тегерана стал ракетный удар по военным базам США в Ираке. Однако после атаки иранские военные по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, на котором находилось большое число иранцев. Это спровоцировало протесты в стране.

Источник: Газета Известия